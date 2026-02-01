LVBP: Tucupita Marcano listo para ayudar a Magallanes donde sea necesario

Suscríbete a nuestros canales

¡La final venezolana está al rojo vivo! Aunque el Magallanes lidera la serie 2-1, el reciente descuento de Caribes ha cambiado la narrativa. Ahora, la "Tribu" viaja con la misión de igualar el marcador global en patio ajeno. Por su parte, la "Nave" buscará dar un golpe de autoridad ante su fanaticada y poner la serie en una situación definitiva.

Tucupita Marcano: Orgullo y recuperación

Una de las figuras de los Navegantes, Tucupita Marcano, compartió sus impresiones sobre lo que significa vivir su primera experiencia en una final de la pelota invernal venezolana. A pesar de la presión, el infielder se mostró entusiasmado por el camino recorrido.

"Superorgulloso de vestir la camiseta del Magallanes", aseguró Marcano en entrevista exclusiva para Meridiano. "Competir para conseguir este título para esta afición, que yo diría que es la más grande en toda Venezuela, es un honor".

Estado físico tras el pelotazo en el codo

La preocupación rodeaba al jugador tras el segundo compromiso de la serie, cuando sufrió un fuerte golpe en el codo producto de un pelotazo. Marcano admitió que el impacto fue considerable: "Sentía mucha dolencia", confesó.

Sin embargo, trajo tranquilidad a los seguidores magallaneros al confirmar que su proceso de rehabilitación ha sido exitoso. Gracias al trabajo constante con el cuerpo de entrenadores (trainers), el jugador afirmó estar "casi al 100%" para retomar la acción competitiva.

Versatilidad bajo el mando de Yadier Molina

La disposición de Marcano es absoluta. El joven pelotero recalcó que su prioridad es aportar al equipo desde cualquier posición defensiva donde el mánager Yadier Molina lo necesite. Bajo la dirección del experimentado puertorriqueño, Magallanes ha mostrado una flexibilidad táctica que podría ser la clave para sentenciar la final en casa.

Con el pitcheo de Caribes intentando recomponerse y el bateo de Magallanes buscando capitalizar la localía, el juego de este sábado promete ser una batalla estratégica de alto calibre en el corazón de Valencia.