LVBP: Ronnie Williams quiere marcar la diferencia con Magallanes desde el bullpen

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un Round Robin de muchos altibajos con los Cardenales de Lara, el nombre de Ronnie Williams se sumó al roster de Navegantes del Magallanes para esta final 2025-2026 de la LVBP. Sin embargo, sus dos primeras apariciones no se desarrollaron de la mejor manera, algo que espera cambiar en los próximos días.

Agradecido con Magallanes

Una de las mayores sorpresas de esta fase final fue ver al norteamericano como el abridor del juego 1 contra Caribes de Anzoátegui, pues como muchos saben su rol siempre ha sido como relevista. Y es que en dicha presentación no pudo sacar ni un out y fue castigado con cuatro imparables y tres carreras.

Ya para el tercer careo, el manager Yadier Molina lo usó desde el bullpen y en un tercio de labor toleró un hit y dos rayitas. Si bien su desempeño está dejando mucho que desear, Ronnie Williams confía que tendrá una nueva oportunidad para demostrar de qué está hecho.

"Estar en la final es una bendición. Estoy agradecido. Cuando salgo doy lo mejor de mí. Estoy feliz de que me eligieron para estar aquí", señaló para las cámaras de Meridiano.

Luego complementó: "Ahora estoy en el bullpen de nuevo y me siento mucho más cómodo. Simplemente estoy listo para lo que el equipo necesito".

Asimismo, uno de los puntos que más resaltó el norteamericano fue el gran ambiente que se vive en las gradas del José Bernardo Pérez, escenario donde se disputarán los juegos 4 y 5 este sábado y domingo, respectivamente.

"Los fanáticos son geniales, muy ruidosos. Apenas puedo oírme pensar, pero es increíble siempre. Les encanta el beisbol", finalizó.