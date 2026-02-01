LVBP: Leandro Cedeño asegura que esta final con Magallanes es muy especial

Suscríbete a nuestros canales

A estas alturas de la final 2025-2026 de la LVBP todavía no se sabe quién será el monarca del torneo. Sin embargo, si hablamos de peloteros destacables en esta fase, el nombre de Leandro Cedeño tiene que estar en el podio sí o sí, ya que se trata de uno de los bates más productivos de Navegantes del Magallanes.

Cedeño, la figura de poder del Magallanes en la final

Previo al juego 4 que se desarrolla este sábado en el Estadio José Bernardo Pérez, el oriundo de Guatire cuenta con siete carreras impulsadas de las 22 que ha anotado la Nave ante Caribes de Anzoátegui. Además, también ha colaborado con tres jonrones y cuatro anotadas, cifras atractivas para un posible premio MVP.

Y es que la versión 2025-2026 de Leandro Cedeño en la LVBP destaca por su madurez, en especial en el aspecto mental, algo que no ha pasado desapercibido en el clubhouse carabobeño.

"Estar en Japón me ayudó mucho a trabajar mentalmente cómo afrontar este tipo de situaciones. Esta final ha sido muy especial porque me he fajado desde el Round Robin", señaló el guatireño para Meridiano.

Luego agregó: "Mi trabajo es dar el 100% en cada juego. Gracias a Dios las oportunidades que me dieron las supe aprovechar al máximo. Esa es la clave de mi éxito".