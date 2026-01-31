LVBP: Ángel Reyes confiesa quién lo ayudó a mejorar su faceta ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

Para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, Navegantes del Magallanes adquirió vía cambio a Ángel Reyes con la intención de sumar más poder ofensivo y buena defensa en los jardines. Lo cierto del caso es que el oriundo de Barcelona no ha desentonado desde entonces, y para esta final apunta a ser uno de los bateadores claves del equipo.

La clave detrás de un productivo Ángel Reyes

Con apenas unas pocas semanas de ronda regular, la organización filibustera hizo cambios en el staff técnico que a la postre terminaron siendo positivos. Y es que además del manager Yadier Molina, otro de los nuevos integrantes fue Kleininger Terán, quien ejerce como coach de bateo.

Justamente, el venezolano venía desempeñándose como coach asistente del área, y tras asumir la responsabilidad las cosas cambiaron dentro del equipo. De hecho, según el propio Ángel Reyes, una de las claves de su mejoría ofensiva se debe a la confianza que le dio Terán en todo momento.

"Desde que llegó como coach de bateo me dio la confianza de trabajar las cosas que él cree que me pueden ayudar. Yo más que nadie sé cuál es mi forma de batear, y me dijo que trabajara esas cosas que me pueden mejorar como bateador", comentó para las cámaras de Meridiano previo al juego 4 de este sábado.

Asimismo, el jardinero de 30 años destacó la intensidad del equipo en los últimos encuentros, algo que podría marcar la diferencia para levantar el título de esta campaña.

"Este juego 4 es importantísimo. Todos los juegos vamos a salir con intensidad. El de antier no se pudo concretar, pero se peleó hasta el último inning y ese es el Navegantes del Magallanes de esta temporada. El equipo no se rinde hasta que caiga el último out", finalizó.