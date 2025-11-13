MLS anuncia el cambio de su calendario para competir con UEFA

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Soccer (MLS) anunció este jueves 13 de noviembre que realizará un gran cambio en su calendario para parecerse a las principales ligas europeas, además introducirá modificaciones tanto en el formato de la temporada regular como en los playoffs.

Nuevo Calendario: La temporada se disputará de finales de julio a finales de mayo , incluyendo una pausa invernal en enero. Esto reemplazará el actual calendario basado en el año natural.

Desde cuán comienza la transición: Tras las temporadas 2025 y 2026, la campaña de 2027 servirá como transición, jugándose de febrero a mayo. El nuevo calendario permanente comenzará en julio de ese mismo año.

El comisionado de la MLS, Don Garber, explicó que la decisión, aprobada por la Junta de Gobernadores en Florida, responde a dos objetivos principales:

"Esta es una oportunidad para eliminar la competencia que tenemos por espacio en nuestros actuales playoff, en una época del año muy saturada. Además, nos permite alinearnos con las ventanas internacionales de traspasos, algo que consideramos sumamente importante".

Modificaciones en el formato del calendario

La liga también planea introducir modificaciones en el formato de la competencia, que actualmente se divide en las conferencias Este y Oeste (con 15 equipos cada una), aunque las decisiones no son definitivas.

"Como parte de esta transición, estamos trabajando intensamente en un nuevo formato de temporada regular y, potencialmente, en un nuevo formato de playoff. Todo eso está en proceso", detalló la agencia española EFE sobre lo que dijo Garber .

"Aún no se han tomado decisiones definitivas, pero esperamos seguir avanzando y poder anunciar novedades pronto", concluyó.