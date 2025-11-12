¿Abandona la MLS? Josef Martínez es tentado por este grande de América

Suscríbete a nuestros canales

El futuro del delantero venezolano Josef Martínez, ídolo y figura histórica de la Major League Soccer (MLS), vuelve a ser tema de especulación en el mercado de fichajes.

El América de Cali, uno de los clubes más grandes y tradicionales del fútbol colombiano, ha vuelto a mostrar un fuerte interés en incorporar al atacante criollo a sus filas.

La directiva de los 'Diablos Rojos' considera a Martínez un fichaje estelar, capaz de ofrecer un rendimiento goleador inmediato y un impacto mediático significativo para la institución.

El deseo del América de Cali

El interés del equipo caleño no es nuevo. A comienzos de este año, el América de Cali ya había establecido contactos formales con el entorno de Josef Martínez, buscando convencerlo de dejar el fútbol estadounidense para unirse a la Liga Colombiana.

Si bien las negociaciones no prosperaron en aquel momento, el nombre del criollo se mantiene en la lista de deseos prioritarios de la dirigencia. El club colombiano buscaría aprovechar la experiencia y la capacidad goleadora probada del venezolano para reforzar su frente de ataque.

¿Cuál es el obstáculo principal?

A pesar del interés constante y la atractiva propuesta deportiva que podría ofrecer el América de Cali, la salida de Josef Martínez del fútbol estadounidense luce, por ahora, muy poco probable.

El principal factor que ha frenado y que sigue siendo el mayor obstáculo para su regreso a Sudamérica es la postura familiar. A principios de año, la familia del delantero decidió que su mejor opción era permanecer en Estados Unidos, un país donde han encontrado estabilidad y comodidad.

Josef Martínez ha cimentado su carrera y su legado en el fútbol americano, donde ha jugado durante ocho temporadas en diferentes equipos. Su desempeño reciente demuestra que, a pesar de las lesiones y los cambios de club, sigue siendo un delantero letal.

Temporada actual

31 partidos disputados (entre MLS y US Open Cup).

14 goles anotados.

3 asistencias registradas.

Si bien su continuidad en Estados Unidos es la opción más fuerte, los movimientos del mercado y los cantos de sirena desde Sudamérica obligan a mantener abierta la vigilancia sobre el futuro de Josef Martínez.