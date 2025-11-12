¡Se reabre la puerta Vinotinto! César Farías no iría a Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El panorama del entrenador venezolano César Farías ha tomado un giro inesperado. Cuando todo parecía indicar que su futuro estaba en la capital colombiana, un acuerdo de última hora se ha frustrado, dejando al técnico nuevamente en la búsqueda de un banquillo.

Esta situación, sin embargo, reaviva la especulación sobre su posible regreso a la Selección Nacional de Venezuela para el próximo proceso mundialista.

La caída del acuerdo con Santa Fe

Según reportes del periodista Pipe Sierra y la información detallada por Juan José Mantilla, el fichaje de César Farías por el Independiente Santa Fe de Colombia se cayó en el tramo final.

Existía un acuerdo total entre la dirigencia del club cardenal y el entrenador venezolano, faltando únicamente la firma para oficializar su llegada. No obstante, la situación se complicó drásticamente cuando la información se filtró a la prensa.

Una parte significativa de la afición expresó su fuerte rechazo a la contratación, citando controversias pasadas de Farías en otros clubes y su estilo de juego. Además, se señala que algunos jugadores clave del plantel también manifestaron su desacuerdo con los métodos de trabajo del criollo.

¿Regreso a la Vinotinto?

La frustración de la negociación en Colombia, inesperadamente, reabre la puerta a un posible reencuentro de César Farías con la Vinotinto Absoluta, selección a la que ya dirigió con éxito en el pasado, llevándola a sus mejores resultados históricos en Copas América y eliminatorias mundialistas.

El propio técnico ha alimentado esta posibilidad. En recientes declaraciones, afirmó que estaría totalmente abierto a tomar el cargo en el banquillo venezolano si la Federación Venezolana de Fútbol lo contacta.

Actualmente, la FVF se encuentra inmersa en un proceso de evaluación exhaustiva tras la salida de su último seleccionador. Están analizando diversas opciones y perfiles tanto nacionales como internacionales para asumir el mando de cara al próximo proyecto.