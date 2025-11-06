César Farías habría definido su nuevo destino como entrenador

Suscríbete a nuestros canales

El futuro del director técnico venezolano César Farías parece estar sellado en Colombia. Según una exclusiva lanzada por el periodista deportivo Pipe Sierra, el criollo habría llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe de la primera división colombiana.

De confirmarse esta información, la noticia tendría repercusiones directas en el ámbito de la selección nacional, ya que descartaría de manera definitiva su regreso al banquillo de la Vinotinto, un rumor que había cobrado fuerza en las últimas semanas.

Nuevo desafío en Colombia

El conjunto 'Cardenal' se encontraba buscando un reemplazo para su cuerpo técnico, y Farías ha sido el elegido para tomar las riendas. Actualmente, Independiente Santa Fe ocupa la novena posición en la liga colombiana, una ubicación que lo mantiene en la pelea por clasificar a los cuadrangulares finales, pero que exige una mejora de resultados.

El último equipo que dirigió César Farías fue el Junior de Barranquilla, también en Colombia, club del que salió recientemente. Su experiencia y conocimiento del fútbol regional, sumados a su trayectoria dirigiendo selecciones nacionales, habrían sido factores clave para la dirigencia de Santa Fe.

Se apaga el sueño Vinotinto

Su vinculación con la selección venezolana de fútbol había sido uno de los temas más candentes en el entorno de la FVF. El técnico, quien ya dirigió a la Vinotinto en el pasado había confesado públicamente en días recientes su deseo de retomar su cargo y volver a liderar el proyecto de la selección nacional.

Con este movimiento en el mercado de técnicos, la Federación Venezolana de Fútbol deberá intensificar la búsqueda de un entrenador de alto perfil que asuma el cargo de forma permanente, poniendo fin a la especulación que rodeaba el posible retorno del estratega venezolano.

El anuncio oficial por parte de Independiente Santa Fe se espera en las próximas horas, cerrando así la puerta a un ansiado reencuentro de César Farías con la Vinotinto.