MLS: Guardameta vinotitno recibe esta buena noticia en el Orlando City

El Orlando City anunció el final de su vinculación con el peruano Pedro Gallese, después de seis temporadas en las que el guardameta estableció varios récords y conquistó el primer título en la historia de los clubes del estado de Florida.

"El portero Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato. Gallese se marcha de la Ciudad Bella tras seis temporadas memorables como León", informó el club en un comunicado.

Salida de Gallese, buena noticia Vinotinto

La vinculación de Pedro Gallese, de 35 años, con el Orlando City finaliza al término de este año. El equipo de Orlando culminó ya su temporada tras caer eliminados por 3-1 en el 'play-in' de la MLS Cup el pasado 22 de octubre ante el Chicago Fire.

De esta manera se abre una posibilidad de que el guardamete venezolano, Javier Otero que pertenece también al conjunto del Orlando City, pueda hacerse con la portería del club del sur de Estados Unidos.

Otero no es un asiduo en las convocatorias de Venezuela, sin embargo, estuvo presente en el duelo amistoso del 18 de enero de 2025 en Estados Unidos contra la selección de aquel país, Otero estuvo entre los convocados de Fernando "Bocha" Batista.