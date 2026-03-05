No pierde: La campeona de tres años regresa para un Stakes Grado 2 de $400,000 en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el circuito de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, se prepara para recibir a siete potras adultas en lo que será el Azeri Stakes G2 valorado por 400 mil dólares en distancia de 1,700 metros, que está incluida dentro de una programación de siete competencias, como la única estelar de la jornada del 7 de marzo.

Oaklawn Park: Nitrogen enfrentará a viejas rivales

Nitrogen, ganadora del premio Eclipse Awards como Campeona Potra de 3 años, tras una campaña de cinco victorias de Grado la temporada 2025, regresó a la acción el pasado mes con una victoria aplastante en el Bayakoa Stakes G3, aquí, luego de su segundo lugar en la Breeders’ Cup Distaff (G1) en noviembre en del Mar.

Nitrogen, regresa para encabezar la Azeri Stakes G2 en Oaklawn Park, este sábado 7 de marzo. La entrenada por Mark Casse se enfrenta ahora a varias caras conocidas que buscan revertir la situación, incluyendo a Quietside, tercera en Bayakoa; La Cara, ganadora de Acorn Stakes G1; y Regaled, tercera en la Breeders' Cup Distaff.

Nitrogen, arrasó por 2 3/4 cuerpos en el Bayakoa en Oaklawn el 7 de febrero, obteniendo la mejor puntuación de su carrera, 97 en la Figura Beyer de Velocidad, según Daily Racing Form. Su fuerte rival será de nuevo, Quietside, tercera en el Bayokoa Stakes, pero ganadora del Fantasy (G2) y el Honeybee (G3) en este circuito la primavera pasada, antes de terminar sexto en el Kentucky Oaks (G1).

La Cara fue novena en el Kentucky Oaks, pero se recuperó para capturar el Acorn (G1) en Saratoga, luego cayó al quinto lugar como favorita en el Houston Ladies Classic (G3) el 24 de enero. Majestic Oops remontó para llevarse el American Beauty en Oaklawn el 13 de enero. Regaled cerró en tercer lugar en la Breeders' Cup Distaff y regresa de un descanso de tres meses.

El Azeri Stakes G2 de $400,000 en 1,700 metros es la novena de 11 carreras el sábado 28 en Oaklawn Park, y está pautada para iniciar a las 6:44 p.m. hora venezolana.