Virginia Derby 2026: 85 nominados buscan emular la hazaña de American Promise

El próximo sábado 14 de marzo, el calendario de la Ruta al Kentucky Derby sumará una escala fundamental: el Virginia Derby ($500,000). Esta competencia ha cobrado un protagonismo especial tras su reciente inclusión en el sistema de puntuación para el Derby de las Rosas.

Dicho evento tendrá lugar en el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en el condado de New Kent. El recinto abrirá sus puertas de manera excepcional para tres reuniones fuera de su temporada tradicional, la cual está programada para iniciar formalmente en julio.

Colonial Downs: Una cita estratégica

Con una bolsa de medio millón de dólares y 50 puntos para el ganador, el Virginia Derby consolida su nueva etapa sobre la superficie de arena, luego de haberse disputado durante años sobre el césped.

En la edición anterior que es contabilizada como la primera de manera formal, el imponente potro American Promise le brindó una de sus últimas victorias selectivas al legendario y recordado entrenador D. Wayne Lukas. Bajo la conducción de Nik Juarez, aquel triunfo le aseguró un puesto en la gatera de Churchill Downs, donde finalizaría en la decimosexta posición del primer paso de la Triple Corona estadounidense.

Para este 2026, la expectativa es máxima con 85 tresañeros nominados. Entrenadores de la talla de Bob Baffert, Brad Cox, Todd Pletcher y Bill Mott ya han postulado a sus mejores prospectos para la cita.

La cartelera de lujo se completa con las Virginia Oaks ($250,000) y el estreno de nuevos Stakes como el Royal New Kent, el Sandy Bottom y el Golden Horseshoe Handicap, cada uno con una dotación de $100,000.