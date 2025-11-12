Reviven el “coqueteo” de Don Omar con Diosa Canales que terminó en problema

Suscríbete a nuestros canales

En el 2017, Venezuela quedó atónita tras conocerse el supuesto lanzamiento de “Quiere Fuego”, un tema que estrenarían Diosa Canales y Don Omar, luego de una pequeña interacción por redes sociales y el cual fue producido por el venezolano Reggi ‘El Auténtico’.

Sin embargo, no todo fue color de rosa y, luego de una polémica que involucró a Sigiloso, la pareja de Diosa, la canción no vio luz y, casi 10 años después, el artista y representante de la vedette venezolana, desempolvó aquella polémica.

¿Qué buscaba Don Omar con Diosa Canales?

Durante su paso por República Dominicana, país en el que su mujer se encuentra grabando “La Casa de Alofoke 2”, el también conocido como ‘Sigicash’ fue abordado sobre el coqueteo del cantante puertorriqueño con su mujer vía Instagram.

Según su relato, la criolla recibió un mensaje del reggaetonero con un interés musical, pero, luego habló de sus atractivas fotos sin ropa, lo que enfureció a Canales y a su pareja. Ahora, el también cantante habló sobre dicho escándalo.

“Sí le tiró, tengo los captures ahí. Se trata de valores y principios, cualquier mujer por ser Don Omar le sale”, aseveró Sigicash. Cabe acotar que, Diosa nunca le respondió con otra intención al artista y solo se quedó en una colaboración que posteriormente se desinfló.

Don Omar pidió disculpas

Luego de que el intérprete de “Angelito” frenara el estreno de la canción con la venezolana, ella enfurecida lo “quemó” en su Instagram y, mostró los mensajes en los que él le pedía su número personal, buscando un acercamiento más íntimo entre ellos.

“No puedo darte mi número es privado soy casada. Si es para un proyecto musical te pongo en contacto con mi esposo que él está a cargo de mi carrera, bendiciones”, fue la respuesta de Diosa en su momento.

Ante esto, ‘The King of Kings’ escribió a Sigiloso pidiéndole que borraran los captures, alegando que, “eso dañaba su imagen” y, pidió disculpas a ambos asegurando que los mensajes que no estaban relacionados con la música, fueron enviados por su asistente.