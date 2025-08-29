Mira el exclusivo club de los peloteros con 4 HR en un juego de MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Conectar cuatro cuadrangulares en un mismo juego es una de las hazañas más extraordinarias en la historia de las Grandes Ligas. Hasta la fecha, apenas 21 jugadores han logrado esa proeza, lo que refleja lo poco común que resulta incluso en un deporte que ha visto miles de partidos cada temporada a lo largo de más de un siglo.

Para dimensionar lo complicado que es, basta con revisar las décadas: entre los años 60 y los 90 solo se registró un caso por década. El primero en conseguirlo fue Ed Delahanty, el 13 de julio de 1896, con los Phillies de Philadelphia. Pasarían casi 36 años para que Lou Gehrig, leyenda de los Yankees, repitiera la hazaña en 1932. Desde entonces, aunque con más frecuencia en tiempos modernos, sigue siendo un club al que muy pocos han podido entrar.

En años recientes, la lista ha crecido con fuerza: J.D. Martínez lo consiguió en 2017, igual que Gennett; Josh Hamilton lo había hecho en 2012; y en 2025 ya hubo tres casos: Eugenio Suárez, Nick Kurtz y Kyle Schwarber. Esto demuestra que, aunque sigue siendo una rareza, el poder desatado de la ofensiva moderna mantiene viva esta marca que sorprende cada vez que ocurre.

Aquí los 21 jugadores que lo han logrado

• Kyle Schwarber, Filis, 28 de agosto de 2025

• Nick Kurtz, Atléticos, 25 de julio del 2025

• Eugenio Suárez, D-backs, 26 de abril del 2025

• J.D. Martínez, D-backs, 4 de septiembre, 2017

• Scooter Gennett, Rojos, 6 de junio, 2017

• Josh Hamilton, Rangers, 8 de mayo, 2012

• Carlos Delgado, Azulejos, 25 de septiembre, 2003

• Shawn Green, Dodgers, 23 de mayo, 2002

• Mike Cameron, Marineros, 2 de mayo, 2002

• Mark Whiten, Cardenales, 7 de septiembre, 1993

• Bob Horner, Bravos, 6 de julio, 1986

• Mike Schmidt, Filis, 17 de abril, 1976

• Willie Mays, Gigantes, 30 de abril, 1961

• Rocky Colavito, Indios, 10 de junio, 1959

• Joe Adcock, Bravos, 31 de julio, 1954

• Gil Hodges, Dodgers, 31 de agosto, 1950

• Pat Seerey, White Sox, 18 de julio, 1948

• Chuck Klein, Filis, 10 de julio, 1936

• Lou Gehrig, Yankees, 3 de junio, 1932

• Ed Delahanty, Filis, 13 de julio, 1896

• Bobby Lowe, Beaneaters, 30 de mayo, 1894

Lo llamativo es que nombres históricos como Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth, Albert Pujols o Alex Rodríguez jamás conectaron cuatro en un mismo partido. La lista está compuesta por peloteros de perfiles muy distintos: desde íconos como Willie Mays y Mike Schmidt, hasta sorpresas como Scooter Gennett o Mark Whiten, quienes firmaron la noche de su vida.