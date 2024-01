¡Ay papá! Bad Bunny lanza un ponzoñoso tema que podría estar dedicado a su ex Kendall Jenner

El 2023 fue un año de locura para el cantante puertorriqueño Bad Bunny, y es que, aparte de su éxito en su vida profesional, también su estatus sentimental dio un giro inesperado. A partir del primer trimestre del año, se comenzó a rumorear que, el artista estaría manteniendo una relación amorosa con la socialité estadounidense, Kendall Jenner, tras haber sido vistos en diferentes encuentros "privados".

Cenas románticas, fiestas con amigos y after partys juntos, fueron los detonantes para que el público hablara de un posible romance entre ellos. Dicho y hecho, meses después la pareja ya no ocultaba tanto su conexión y eventualmente se les vio muy frescos y sin huir de los constantes lentes que se posaban en su frente, por lo que ya no hacía falta dudar que entre ellos existía algo más que una amistad.

Sin embargo, en el mes de diciembre una fuente había afirmado que ya no estaban juntos y que la separación se dio "de mutuo acuerdo". Aunque no especificaron cuándo pusieron punto y final a su amorío que duró unos diez meses, la última vez que fueron vistos en compañía fue en el mes de octubre en una fiesta sorpresa luego de la participación del reggaetonero en Saturday Night Live.

¿'El conejo malo' no quería nada serio?

Después de aplicar seriamente su tema "Te boté", el boricua estrenó para un videoclip muy adecuado a la celebración de Año Nuevo, que lleva por nombre "No me quiero casar", el último de su álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que vio luz el 13 de octubre del año pasado. Este nuevo sencillo, ya se convirtió en el himno de los solteros, al tratarse del desapego emocional a las personas con quien se podría mantener una relación.

En un fragmento de la canción, Benito Martínez (nombre de pila del artista), admite que, no tiene intenciones de casarse en los próximos tres años. De igual forma, asegura que, no quiere enlazarse hasta no ser millonario pero sí quiere ser padre y muy pronto encontrará la forma de tener un hijo.

"Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te ve' mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé, hey. Yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé, pero hasta ahí, uoh, hasta ahí, mami, hasta ahí. Vamo' a vivir el hoy", canta. Con esto, surge la intriga si una de las razones por la que finalizó el idilio entre el intérprete de "Mónaco" y la empresaria, fue la disparidad entre sus planes a futuro.