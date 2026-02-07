El laberinto de Mike Conley: Traspasado dos veces, cortado y de vuelta a casa en 72 horas

Suscríbete a nuestros canales

En la NBA, el negocio suele ser frío, pero lo que ha vivido Mike Conley Jr. en las últimas 72 horas parece el guion de una comedia de enredos o un error en la matriz del simulador. El veterano base de 38 años ha protagonizado la carambola más insólita del cierre de mercado de 2026: fue enviado al exilio deportivo solo para terminar regresando al mismo vestuario del que salió tres días antes.

La cronología

Lo que para cualquier trabajador sería una pesadilla logística de mudanzas, para Conley fue un viaje de ida y vuelta a través de la geografía estadounidense (al menos en los papeles):

Martes 3 de febrero: Minnesota lo traspasa a los Chicago Bulls en un movimiento a tres bandas para liberar masa salarial (buscando espacio para un posible movimiento por Giannis Antetokounmpo). Miércoles 4 de febrero: Sin haber llegado a ponerse la camiseta de los Bulls, Chicago lo envía a los Charlotte Hornets junto a Coby White en el paquete por Collin Sexton. Jueves 5 de febrero: Los Hornets, en plena reconstrucción y sin interés en el salario de un veterano, deciden cortarlo (buyout), convirtiéndolo en agente libre. Viernes 6 de febrero: Solo 48 horas después de su salida, se confirma que Conley firma nuevamente con los Minnesota Timberwolves por el mínimo de veterano.

¿Cómo es esto legal? La "Regla Andrew Bogut"

Muchos aficionados se preguntan: ¿No prohíbe la NBA que un equipo vuelva a contratar a un jugador que acaba de traspasar? Normalmente, sí. Existe una regla para evitar fraudes donde un equipo "presta" a un jugador para cuadrar salarios y luego lo recupera. Sin embargo, Conley se benefició de un vacío legal (o carambola técnica) similar a la que usó Andrew Bogut en 2017:

La restricción de recontratación solo aplica si el equipo que te cortó es el mismo que te traspasó originalmente. Como Conley fue cortado por Charlotte (su tercer equipo en tres días) y no por Chicago o Minnesota, es libre de volver a cualquier lugar... incluyendo su casa en los Timberwolves.

El resultado final: Un negocio redondo para Minnesota

Al final del día, los Timberwolves han logrado una jugada maestra de gestión: