Si la temporada terminara hoy, SGA repetiría el plato, pero el margen con Luka y el empuje de Cunningham hacen que este último tercio de campaña sea una de las batallas por el MVP más cerradas de la década

Por

Eimy Carta
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 10:42 am
Conoce como va la carrera por el MVP de la NBA
La NBA ha actualizado su carrera por el MVP y el mensaje es claro: el dominio global es absoluto. Con la temporada 2025-26 entrando en su etapa decisiva, la lista de los diez favoritos al galardón individual más prestigioso del baloncesto refleja una liga joven, internacional y profundamente talentosa. 

1. El Rey del trueno: Shai Gilgeous-Alexander

No es casualidad que SGA ocupe la pole position. Tras ganar el MVP en 2025, el canadiense no ha bajado el ritmo. Su eficiencia es histórica, promediando más de 30 puntos con un porcentaje de tiro de videojuego, mientras mantiene a los Thunder en la cima de la Conferencia Oeste. Shai ya no es el futuro; es el presente más dominante de la liga.

2. El factor Luka y el "Joker"

  • Luka Doncic: Su presencia en el segundo puesto es una amenaza constante. Liderando la liga en anotación y ahora bajo los focos de Los Ángeles Lakers, el esloveno tiene la narrativa y los números (rozando el triple-doble) para arrebatarle el primer puesto a Shai en cualquier semana.

  • Nikola Jokic: A pesar de haber lidiado con una lesión de rodilla recientemente, el serbio sigue siendo el estándar de excelencia. Sus Nuggets siguen siendo contendientes gracias a que Jokic sigue haciendo que el baloncesto parezca fácil, promediando un triple-doble que ya casi damos por sentado.

3. La irrupción de Cade y el efecto Wemby

Lo más refrescante de esta lista es el ascenso de Cade Cunningham (#4) y Victor Wembanyama (#5):

  • Cunningham ha transformado a los Pistons en un equipo ganador, liderando la liga en asistencias y demostrando que es el "General" que Detroit esperaba.

  • Wembanyama, en su tercera temporada, ya no es solo una promesa defensiva. Su impacto ofensivo lo ha catapultado al Top 5, confirmando que el "alien" ha llegado para dominar ambos lados de la cancha.

El resto del top 10: Consistencia y nuevas caras

El cierre de la lista muestra a jugadores que están cargando con sus franquicias en momentos críticos:

  • Jaylen Brown (#6) brilla en unos Celtics que han tenido que jugar tramos sin Tatum.

  • Donovan Mitchell (#7) y Anthony Edwards (#8) mantienen su estatus de superestrellas anotadoras.

  • Jalen Brunson (#9) y Tyrese Maxey (#10) cierran el grupo, demostrando que los bases "pequeños" siguen teniendo un peso enorme en el éxito de los equipos del Este.

 

 

Baloncesto