Shai Gilgeous-Alexander firma una noche para la historia contra Milwaukee

En una exhibición que será recordada por décadas, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) desmanteló anoche a los Milwaukee Bucks, liderando la victoria del Oklahoma City Thunder con una línea estadística que desafía la lógica del baloncesto contemporáneo.

El base estrella de OKC no solo anotó a voluntad, sino que lo hizo con una precisión quirúrgica. Shai terminó el encuentro con una hoja de servicios deslumbrante: 40 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Sin embargo, el dato que ha paralizado al mundo de la NBA es su efectividad ante el aro, logrando encestar 16 de sus 19 tiros de campo.

Este registro representa un estratosférico 84.2% de acierto, una cifra casi inaudita para un jugador de perímetro que asume tal volumen de disparos y que, además, se dio el lujo de generar juego constante para sus compañeros, sumando más de 25 puntos adicionales a través de sus pases de anotación.

Rompiendo una barrera de 40 años

La actuación de Gilgeous-Alexander no es solo un hito personal; es una anomalía histórica. Con este desempeño, SGA se convirtió en el primer jugador en más de 40 temporadas en registrar un partido de al menos 40 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias disparando por encima del 80% de efectividad.

Para dimensionar la magnitud del logro, es necesario entender que ningún jugador en la era moderna (incluyendo los picos de dominio de figuras como Michael Jordan, LeBron James o Stephen Curry) había logrado combinar ese volumen de anotación y creación de juego con una puntería tan infalible. Habría que remontarse a principios de la década de los 80 para encontrar un precedente que se acerque a este nivel de perfección técnica.

Lo más impresionante de la noche fue la aparente facilidad con la que Shai operó en la zona pintada de Milwaukee. A pesar de la presencia física de los Bucks, el canadiense dictó el ritmo del juego en todo momento, castigando la media distancia y encontrando siempre al hombre libre cuando la defensa intentaba cerrarse sobre él.

Con esta victoria, Thunder se consolida como el equipo a batir en la Conferencia Oeste, mientras que Shai Gilgeous-Alexander pone su nombre, una vez más, en la cima de la conversación por el MVP de la temporada 2025-26.