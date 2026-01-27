Sin Jokić pero con Murray: ¿Podrán los Nuggets frenar a los inspirados Pistons?

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la NBA continúa este 27 de enero con un enfrentamiento que promete chispas en la duela. Los Denver Nuggets reciben a los Detroit Pistons en un duelo marcado por contrastes de estilos y realidades físicas muy distintas para ambas plantillas.

Estado de Forma: Denver Nuggets

El equipo de Denver atraviesa un periodo de reestructuración forzada debido a la notable ausencia de su estrella, Nikola Jokić. Esta baja ha obligado a los Nuggets a adoptar una filosofía más defensiva, como se vio en su reciente victoria 102-100 ante Milwaukee.

Factor Local: Jugar en casa suele potenciar la efectividad de sus piezas secundarias.

Retorno Clave: Se mantiene la expectativa por el regreso de Jamal Murray , cuya presencia transforma radicalmente la dinámica ofensiva del equipo.

Tendencia: Denver ha logrado cubrir un hándicap de +8.5 puntos en 7 de sus últimos 8 compromisos.

El Momento de Detroit Pistons

Los Pistons llegan a este compromiso en un estado de forma superior, habiendo ganado 4 de sus últimos 5 encuentros, incluyendo victorias contundentes sobre Sacramento (139-116) e Indiana (121-78).

Fortaleza Defensiva: Detroit posee el segundo mejor registro defensivo del campeonato, permitiendo apenas 110.1 puntos por partido.

Estilo de Juego: A pesar de su solidez atrás, el equipo no teme jugar a ritmos altos y audaces, buscando un gran volumen de tiros.

Historial directo y estadísticas

El registro histórico entre ambas franquicias muestra una ventaja para los actuales anfitriones:

Enfrentamientos totales: 36 partidos, con 23 victorias para Denver y 13 para Detroit.

Promedio de puntos: Denver promedia 109.11 puntos frente a los 105.58 de los visitantes en sus duelos directos.

Último resultado: El 28 de febrero de 2025, los Nuggets se impusieron 134-119 en Detroit.

Predicciones destacadas de MeridianoBet

Aunque las casas de apuestas han fijado líneas conservadoras, el ritmo de juego propuesto por Detroit y la necesidad de Denver de buscar alternativas al poste bajo sugieren un marcador más alto de lo previsto.

Elección de la redacción: Total puntos Más de 217.5 (Cuota: +103).

