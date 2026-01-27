Hija de Miguel Moly se casó y así fue la celebración

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor venezolano Migue Moly, vivió un bonito momento familiar, al estar presenta en la boda de su hija mayor. A través de Instagram el intérprete de “La Piernona”, estuvo de punta en blanco, sonriente y de la mano de Loren Michelle.

Gran momento

Uno de los momentos más especiales que vivió el merenguero, fue llevar a su hija hasta el altar para dar el sí, acepto, con su pareja.

La mujer optó por llevar un traje sencillo en color blanco, velo y botas, que la hicieron ver como una novia diferente. La ceremonia fue en inglés, mágica y bonita para Miguel, agradecido por haber participado.

“Que felicidad hija mía gracias por hacerme parte de esta belleza. Te amo. Aquí entregando a mi hija mayor”, escribió.

Palabras del novio

En un clip el novio y ahora parte de la familia Moly, extendió palabras de cariño para su suegro, quien lo llamó como un hijo más en su vida.

Ambos quedaron en realizar una nueva canción, una mezcla de Venezuela y Estados Unidos.

La celebración fue íntima con familiares y amigos. Pero, no aparecen en los videos Jonathan y Estefanía Moly, hijos de Miguel con la Miss Venezuela 1987, Inés María Calero.