LVBP: Caribes define a su abridor para el primer juego de la Final ante Magallanes

Llegó la hora de la verdad. Este martes 27 de enero arranca la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que medirá a Caribes de Anzoátegui y a Navegantes del Magallanes, en una serie al mejor de siete compromisos que iniciará en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, de Puerto La Cruz.

Evidentemente, la localía jugará un papel sumamente importante en esta serie definitoria, por lo que en este caso, Caribes intentará pegar primero y con contundencia, para iniciar con el pie derecho y no irse con las manos vacías a Valencia. Para la vital misión de ganar el primer juego, el manager Asdrúbal Cabrera ya definió además a su lanzador abridor, que tendrá la responsabilidad de guiar a la "Tribu".

Emilio Vargas al montículo

Para el primer compromiso de la Gran Final, Caribes de Anzoátegui enviará a la lomita al lanzador dominicano Emilio Vargas, quien fue contratado hace algunos días por el equipo oriental, y quien además debutó en la LVBP en la pasada zafra 2024/25, cuando vistió el uniforme de Tiburones de La Guaira.

Vargas realizó su primera apertura de la temporada el pasado 21 de enero, ante Águilas del Zulia. En dicha salida, no le fue demasiado bien al serpentinero dominicano, quien en tres innings de labor permitió cinco inatrapables y par de rayitas limpias, además de conceder par de boletos y registrar solamente un abanicado.

Esta será además la primera vez que Emilio Vargas se medirá al Magallanes en su carrera, ya que durante su experiencia en la campaña 2024/25 no se enfrentó a los filibusteros. Sin duda, un desafío tremendo para el dominicano.