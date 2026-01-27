Rawayana anuncia fechas para su gira ¡Toco toco to para todos!

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial que la banda venezolana Rawayana, comenzará dentro de poco su gira 2026 que lleva por nombre “¿Dónde es el after tour?”. A través de Instagram revelaron un video anunciado las fechas y países que estarán visitando, para deleitar con sus más grandes éxitos.

Fechas para los shows de Rawayana

El tour está pautado para comenzar el 17 de abril en Bogotá, Colombia, seguido de España, donde darán dos presentaciones, una el 15 de mayo en Madrid, y otra el 17 en Barcelona.

Le siguen 3, 5, 7, 9 y 10, por diversas ciudades de México. El Salvador y Honduras no que quedan atrás, con presentaciones el 19 y 20 de junio respectivamente.

26 de junio en Panamá y 27 en Costa Rica. Para agosto las fechas son en Perú, Argentina, Chile y dos en Ecuador.

“¿Dónde es el after? World Tour. Info y registro en www.DONDEESELAFTER.com”, escribieron en la publicación.

Otras ciudades

La popular agrupación, ganadora del Grammy por Álbum Latino de Rock o Alternativo con el tema “Quién trae las cornetas”, indicaron que en los próximos días anunciarán otros países que estarán visitando.

El público pide la llegada del tour a Venezuela, para que los criollos pueda disfrutar del increíble talento que derrochan Beto Montenegro, Tony Casas, Abeja y Fofo Story, los integrantes.