Influencer venezolano será voz en película animada "GOAT" de Sony Picture

Hace algunos días el influencer y periodista venezolano Luis Herrera, anunció en su perfil de Instagram, su participación en la película “GOAT: La Cabra Que Cambió El Juego”. El criollo será la voz de Boogie, una popular ave.

Gran momento para Luis

Cinematográfica Blancica fue la encargada de confirmar la participación de Luis, en el importante proyecto que será estrenado el próximo 12 de febrero.

El joven que se formó como periodista en la Universidad Católica Santa Rosa, logró su objetivo de participar en el film como voz, luego de años realizando vídeos divertidos para Instagram, plataforma en la que hoy acumula 319 mil seguidores.

Luis dará al personaje voz y carisma que seguramente enamorarán al público, marcando el comienzo de una gran carrera en el doblaje latino.

Desde que fue confirmado como parte del elenco de la producción, las entrevistas, mensajes y orgullo no se han hecho esperar en las redes sociales, de venezolanos felices por la participación.

La película

“GOAT: La Cabra Que Cambió El Juego”, trata de una comedia de acción, ambientada en un mundo poblado exclusivamente por animales. La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que tiene la oportunidad única de unirse a los profesionales y jugar al rugibol, un deporte de alta intensidad.

Aunque Luis no ha revelado muchos detalles de Boogie, en la publicación se ve un ave con audífonos y chaqueta colorida. La cantante Fanny Lu, también será parte de la película como voz principal.

¿Quién es Luis Herrera?

El caraqueño es conocido por sus videos cargados de humor y divertidas voces. En el año 2025 se llevó el premio como Mejor Creador de Contenido del Año, en los Premios Tacarigua de Oro.

En los últimos años ha dado un gran cambio en su físico, de ser un joven delgado a hoy tener un cuerpo musculoso, gracias a intensos entrenamientos en el gimnasio y una alimentación balanceada.