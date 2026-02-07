​​​​​​​Zion Williamson alcanza el olimpo de Wilt Chamberlain con una gesta histórica en Minnesota

Suscríbete a nuestros canales

Hay estadísticas que sorprenden y otras que, sencillamente, obligan a revisar los libros de historia para entender su peso. Lo que Zion Williamson ha logrado en sus visitas recientes al Target Center no es solo un dominio deportivo, es una anomalía estadística que no se veía en la NBA desde hace casi seis décadas.

Con su última actuación frente a los Timberwolves, Williamson se ha convertido en el primer jugador desde el legendario Wilt Chamberlain en encadenar cuatro partidos consecutivos como visitante anotando al menos 25 puntos con una efectividad superior al 70.0% en tiros de campo contra un mismo rival.

Para ponerlo en perspectiva, Zion ha convertido la pintura de Minnesota en su patio de recreo personal. Su racha de eficiencia no es casualidad; es una exhibición de potencia y selección de tiro que ha dejado sin respuestas a una de las mejores defensas de la liga.

Cazando fantasmas de 1967

Para encontrar un precedente de tal nivel de eficiencia sostenida fuera de casa ante un mismo oponente, hay que retroceder hasta la temporada 1966-1967. En aquel entonces, Wilt Chamberlain castigó a los Baltimore Bullets con una racha idéntica entre el 25 de noviembre de 1966 y el 19 de marzo de 1967.

Que el nombre de Zion Williamson aparezca junto al de Chamberlain en un registro de eficiencia y volumen anotador confirma que, cuando está sano, el impacto del jugador de los Pelicans es único en la era moderna.