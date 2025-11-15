"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Ademar Rodríguez Piñango tendrá un total de dos ejemplares presentados para la reunión número 44, a efectuarse en el hipódromo La Rinconada.

Rodríguez llega con grandes esperanzas gracias a este par de pupilos y de esta manera rencontrarse con el recinto de ganadores de La Rinconada, ay que su última victoria fue el pasado 24 de agosto del 2025.

Entrevista: En Vivo Ademar Piñango La Rinconada

El equipo de Meridiano Web tuvo la oportunidad de conversar con el preparador, este viernes 14 de noviembre en horas de la mañana en los espacios de la pista de Coche una vez culminada la jornada de ajustes finales, a fin de detallar proceso de preparación de cada uno de sus ejemplares.

Su análisis, siempre preciso, brindó una visión clara de las expectativas y del arduo trabajo que hay detrás de cada presentación.

“Un saludo a toda la afición hípica”

Trainer muy buenos días. Para este día domingo 16 de noviembre tendrá dos presentados. Comienza en la quinta competencia con el potro Loom ¿Qué nos puedes comentar de este castaño?

- El entrenador Ademar Rodríguez ofreció su perspectiva sobre su presentado, donde destaca su estado actual: "Este caballo exhibe una excelente condición en cancha."

Rodríguez puso en contexto las actuaciones recientes del ejemplar: "Sus últimas tres carreras fueron frente a rivales de grado selectivo, lo que le otorga un rodaje importante. Para esta ocasión, respetamos la presencia de dos rivales importados de mucho peso como Zorro Viejo y White Commander."

A pesar de la fuerte competencia, el entrenador se mostró esperanzado: "Esperamos que el nuestro realice una gran actuación y demuestre su calidad en la pista.

Datos hípicos: Meridiano Web Entrevista 5y6 nacional Caballo

Luego en el 5y6 nacional en yunta con el joven Samuel Yánez presenta al alazán Xtal.

- “Este caballo exhibe una excelente condición," afirmó el entrenador Ademar Rodríguez, al destacar el estado actual de su presentado.

El profesional reconoció un desafío en la edad: "Para esta carrera, él es el ejemplar de cuatro años y compite contra los de tres. Pese a esta diferencia, de verdad anda en óptimas condiciones."

Rodríguez concluyó su análisis con una enfática recomendación a la afición: "No lo dejen fuera de su combinación del 5y6."

Finalmente, el entrenador extendió una invitación a toda la fanaticada: "Aprovecho para invitarlos a que vengan este domingo al majestuoso Hipódromo La Rinconada. Disfruten de las carreras y sellen el tradicional 5y6 nacional."