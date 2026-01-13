El caballo que decepcionó en su previa retorna este viernes a Coche y con monta de lujo

Suscríbete a nuestros canales

La tercera válida de la reunión 01 de carreras en La Rinconada se presenta como una de las pruebas donde se puede simplificar a la hora de sellar el 5y6 nacional y a pesar de que pueden surgir varias informaciones para esta ocasión cuenta con una monta de lujo. Para esta ocasión participan caballos nacionales e importados de 5 y más años, debutantes o no ganadores con un total de 11 inscritos. La hora de partida está programada para la 8:10 pm.

Monta de Lujo: Caballos Regresa 75 días La Rinconada

Galopante reaparece en esta carrera luego de 75 días sin correr, su última aparición fue el 31 de agosto prueba en la que arribó en la tercera posición a siete cuerpos del ganador King Diego, se aprecia que luego de la carrera su jinete Robert Capriles informó que el purasangre corrió negado.

El pupilo del Stud “Los Audaces”, es un castaño de seis años nacido y criado en el Haras Monumental para esta oportunidad va una nueva presentación enfrentará a diez rivales, su más reciente era gran dato al punto que se convirtió en el primer favorito de la carrera. Para esta ocasión será montado por el jinete internacional Juan Pablo Paoloni con 53.5 Kg.

Galopante cuenta con una buena sangre corredora ya que es un hijo de Lord Trondor por Royal Cielo en Water Poet. Esta yunta jinete-entrenador es recordada por ganar el clásico internacional Simón Bolívar (GI) en el mes de octubre.

Ahora son 1.100 metros y este es su más reciente trabajo:

09/01/26 (C.Torres) del (aparato) 26’1 – 38’2 – 51 (800) 66’2/ e/p se levantó de manos en la partida cómodo (R: 12,3). Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.