Farruko se aleja de su religión y emprende en el mundo del cannabis

Farruko, el conocido cantante puertorriqueño que dominó las listas del reggaetón y la música urbana durante más de una década, encendió nuevamente las redes y las conversaciones del mundo del entretenimiento con una movida inesperada.

El artista ha dado un giro radical a su vida profesional al incursionar en el negocio del cannabis, no como músico o patrocinador, sino como vendedor y promotor de soluciones terapéuticas naturales para quienes enfrenta dolores crónicos.

¿De qué trata el nuevo negocio de Farruko?

Después de años de consolidarse como uno de los referentes del reggaetón y trap latino, Farruko decidió explorar nuevos horizontes fuera del ritmo y los escenarios tradicionales.

Su propuesta actual se enfoca en el cannabis con fines terapéuticos, destacando sus posibles beneficios en el alivio de dolores crónicos y otras dolencias. La decisión del artista no solo representa un cambio de carrera, sino también una apuesta por el bienestar integral.

“Este movimiento no se trata solo de un producto, sino de un compromiso con los pacientes y con nuestra tierra”, dijo en Instagram.

Farruko cuenta con el respaldo de First Medical Cannabis, una empresa dedicada a la salud y regulaciones clínicas por más de 25 años, lo que deja claro que, está trabajando de la mano de profesionales que garanticen la calidad del producto.

Tomando en cuenta que, hace unos años el intérprete de “Pepas” dejó a un lado su música para dedicarse al cristianismo, el nuevo negocio generó debate en redes sociales acerca de cómo sería visto un emprendimiento de este tipo en su religión.

Beneficios del producto de Farruko

El propio artista y su compañía dieron detalles acerca de los beneficios de la creación de Carbonabis, el cual se suma a los productos de esta categoría que, según estudios clínicos, se acopla al cuerpo humano que cuenta con un sistema capaz de interactuar con esta planta.

En su explicación afirmaron que, podría regular el apetito, el sueño, la inflamación y el dolor. Asimismo, ayuda a manejar los trastornos de ansiedad y depresión, lo cual afecta la salud mental de millones de personas alrededor del mundo.

Carbonabis, que estará disponible para personas a partir de los 21 años, también ayudará con enfermedades como la artritis, actuando sobre receptores inmunológicos que reducirían la inflamación y el dolor crónico.

Además de Farruko, figuras como: Snoop Dogg, Whoopi Goldberg, Jay-Z, David Beckham, entre otras, también han invertido en el mundo del cannabis.