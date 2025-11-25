Taça de Portugal: Definidos los cruces de octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

El sorteo de la Taça de Portugal ha deparado cruces apasionantes para los octavos de final, estableciendo un camino lleno de duelos directos entre los "Tres Grandes" (Porto, Benfica y Sporting) y los equipos aspirantes.

La emoción de la Copa lusa está garantizada y, para deleite de los seguidores del fútbol portugués en Venezuela podrán disfrutar de la acción a través de la señal de Meridiano Televisión, que se encargará de llevar la pasión de este torneo a los hogares venezolanos.

Una excelente oportunidad para seguir de cerca a estrellas y talentos emergentes en el "Viejo Continente".

Los partidos de Octavos de Final

La fase de octavos, que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre, presenta varios enfrentamientos de alto calibre que prometen sorpresas. Por su parte, los cuartos de final están pautados para jugarse entre el 11 y el 15 de enero.

Partido Enfrentamiento Partido 1 Lus. Évora vs. Fafe Partido 2 Casa Pia vs. Torreense Partido 3 FC Porto vs. Famalicão Partido 4 Vila Meã vs. U. Leiria Partido 5 Caldas vs. Sp. Braga Partido 6 Farense vs. Benfica Partido 7 Santa Clara vs. Sporting CP Partido 8 V. Guimarães vs. AVS

La Taça de Portugal es conocida por su capacidad para generar enfrentamientos directos entre los "Tres Grandes", y en esta ronda se consolidan como los favoritos, aunque enfrentan compromisos exigentes.

Sin dudas, este campeonato es la vía más corta para levantar un título y se espera que estos octavos de final definan a los verdaderos contendientes que lucharán por alzar el trofeo en la final.