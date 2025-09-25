Taça de Portugal: Próximos juegos y dónde verlo en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Además de los 18 clubes de la I Liga, en la Taça de Portugal compiten 11 equipos de la II Liga, 10 de la 3 Liga, 16 del Campeonato Portugués y ocho de los campeonatos distritales, para un total de 64 equipos.

Tercera y Cuarta Ronda

Este 18 y 19 de octubre se jugarán las eliminatorias de la Tercera Ronda, mientras que el 22 y 23 de noviembre, serán las de la Cuarta.

Este evento, por segundo año consecutivo, se verá en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión. Gratis por señal abierta y también en HD por Simpleplus, InteGo y NetUnoGo.

Próximos juegos de la Taça de Portugal

El Sporting, vigente campeón, enfrentará al Paços Ferreira de Segunda División, en la tercera jornada de la Copa de Portugal 2025/26. Esto se dio a conocer en el sorteo celebrado hoy en la Cidade do Futebol de Oeiras.

Benfica, subcampeón de la temporada pasada, visitará el estadio del Desportivo de Chaves, también de segunda división. Mientras que el FC Porto enfrentará al Celoricense, equipo del Campeonato Portugués. El otro gigante luso, el SC Braga buscará su pase frente al Bragança de cuarta división. Esta ronda marca el debut de los equipos de primera división en la competición portuguesa.

Sintoniza la Copa de Portugal en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.