Así le ha ido al Real Madrid en sus últimas 10 visitas al Villarreal

El Real Madrid regresa a la acción en LaLiga este sábado 24 de enero y en el camino tendrá un duro escollo por sortear. Nada más y nada menos que Villarreal, quien recibe a los merengues en el campo de La Cerámica.

Este no viene a ser un duelo más en la competición, sobre todo porque tiene implicaciones directas en la zona alta de la tabla de posiciones, en la que curiosamente está peleando el submarino amarillo, con ese tercer puesto y sus 41 puntos.

De ahí, a que este encuentro sea una oportunidad de oro para Villarreal en su intención de recortar distancias con el equipo madridista, hoy dirigido por Álvaro Arbeloa, que ostenta en la clasificación 48 unidades y un partido más que su rival.

Es decir, que el propio conjunto de Marcelino con un triunfo en este cotejo y cumpliendo con otra victoria en su duelo restante se pondría nada más y nada menos que a un punto de los merengues, dando otro contexto a la competición doméstica, liderada hoy por el FC Barcelona (49).

¿Cómo han quedado las últimas 10 visitas del Real Madrid a La Cerámica?

Lo primero que se viene a la mente revisar es el historial puntual entre estos dos conjuntos, un repaso que rápidamente nos muestra la superioridad madridista en el mano a mano.

Por ejemplo, estos dos clubes se han visto las caras en 54 encuentros en el fútbol español y el saldo es muy claro del lado merengue, con una suma de 31 victorias ante las seis alegrías que han caído para Villarreal.

En medio de todo también surge otro dato, que puede ser alentador para el submarino. Y es que, en todo ese careo se apuntan 17 empates, un repaso que -aunque existe dominio merengue- evidencia que el cuadro amarillo es un equipo con capacidad para sacar puntos y complicar más de la cuenta.

Ahora bien, en lo que respecta a las últimas diez visitas del Real Madrid al Villarreal en La Cerámica (incluyendo un juego de Copa del Rey) el saldo no es tan alentador para el madridismo, porque solo pudo sacar tres triunfos, con una victoria rival y seis empates.