Real Madrid llega a "La Cerámica" en un bache y con estas bajas

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio de La Cerámica acogerá este sábado un enfrentamiento de alta exigencia entre el Villarreal CF y el Real Madrid, en un duelo que definirá el rumbo de la pelea por el liderato y la estabilidad de la segunda plaza de LaLiga.

Desafío histórico para Álvaro Arbeloa

El técnico madridista afronta su primer gran examen en un feudo históricamente adverso, donde el Real Madrid solo ha logrado una victoria en sus últimas ocho visitas. Tras un inicio convulso marcado por la eliminación copera ante el Albacete, Arbeloa busca confirmar el punto de inflexión visto en la victoria por 6-1 ante el Mónaco. El conjunto blanco (48 pts) aspira a reducir la distancia de un punto con el FC Barcelona, líder del campeonato.

El Villarreal busca recuperar el pulso

El equipo dirigido por Marcelino García Toral (41 pts) llega con la necesidad de puntuar ante los grandes tras caer recientemente frente al Betis y el Ajax. El "Submarino Amarillo" presenta una enfermería concurrida con las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, a las que se suman las sanciones de Santiago Mouriño y Santiago Comesaña.

La gran novedad es el regreso de Pape Gueye, reciente campeón de la Copa de África con Senegal tras vencer en la final a la Marruecos de Brahim.

Bajas y novedades en las plantillas

Real Madrid: El equipo mantiene una precariedad defensiva absoluta ante las ausencias de Militao, Rüdiger, Alexander-Arnold y Mendy. Además, Arbeloa pierde por sanción a su mediocentro titular, Aurélien Tchouaméni . Se espera la continuidad de Franco Mastantuono tras su destacada actuación europea y el regreso de Rodrygo tras lesión.

Villarreal: Marcelino confía en contar con Alfonso, Pedraza y el mencionado Gueye para equilibrar un once mermado por las ausencias en la zaga.

El resultado de este sábado decidirá si el Real Madrid logra meter presión al Barcelona antes de su duelo ante el Oviedo o si el Villarreal se consolida como aspirante directo a la segunda posición de la tabla general.

Alineaciones probables:

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Dani Parejo, Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: César Soto Grado (colegio riojano).

Estadio: La Cerámica.

Con información de EFE.