Equipo de Arabia Saudita podría fichar a Vinícius Jr. por esta locura de dinero

El futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid es objeto de especulación ante una oferta sin precedentes proveniente de Arabia Saudita. Según informes recientes, el Fondo de Inversión Pública (PIF) del país de Medio Oriente estaría dispuesto a desembolsar una cifra histórica para convertir al extremo brasileño en el nuevo estandarte de su liga.

Una cifra fuera de mercado

El medio de comunicación Clarín, señaló que la propuesta económica del Al Ahli FC que se maneja alcanzaría un total de un billón de euros (1.000 millones de euros) los cuales serían pagados a Vinícius repartidos en un contrato de cinco años de duración.

Esta operación no solo superaría cualquier registro previo en la historia del deporte, sino que convertiría al brasileño en el deportista mejor pagado del planeta y superaría ampliamente los contratos actuales de figuras como Cristiano Ronaldo o Neymar Jr. en la misma región.

La postura del Real Madrid y el jugador

A pesar de la magnitud de la oferta, la situación presenta los siguientes puntos clave:

Cláusula de rescisión: El Real Madrid se remite a la cláusula de salida del jugador, estipulada en 1.000 millones de euros , para entablar cualquier tipo de negociación formal.

Contrato vigente: El brasileño tiene vínculo con la entidad blanca hasta junio de 2027 .

Ambición deportiva: Por el momento, el entorno del jugador y el propio futbolista han priorizado el proyecto deportivo en Madrid, donde Vinícius es considerado el principal candidato al Balón de Oro y pieza angular del esquema de Carlo Ancelotti.

Impacto en el proyecto saudí

Esta ofensiva de Arabia Saudita forma parte de una estrategia integral para potenciar la imagen del país de cara al Mundial 2034. El objetivo es posicionar a Vinícius Jr. como el embajador global de la competición, aprovechando su impacto mediático y su juventud para elevar el nivel de la liga local a estándares internacionales.

De concretarse, este movimiento supondría el traspaso más caro de la historia, superando los 222 millones de euros que el PSG pagó por Neymar en 2017.