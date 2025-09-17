Tigres de Aragua se trae a un antiguo importado de Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a la vuelta de la esquina, y los equipos no paran de realizar movimientos para llegar de la mejor manera. Por supuesto, los Tigres de Aragua no son la excepción a la regla, y a falta de menos de un mes para arrancar, los bengalíes todavía afinan detalles.

En esta ocasión, el equipo aragüeño anunció, mediante sus redes sociales, la contratación de un nuevo jugador importado, quien ya tiene experiencia en nuestra pelota profesional, ya que reforzó durante la pasada 2024/25 a los Tiburones de La Guaira: el lanzador cubano Yoennis Yera.

Experiencia para la rotación bengalí

Yoennis Yera es un veterano serpentinero zurdo cubano, quien a sus 35 años de edad cuenta con amplia experiencia en diversos circuitos dentro y fuera de su país. La pasada temporada, vistió el uniforme de los Tiburones de La Guaira, equipo con el que dejó foja de 0-2 y efectividad de 9.35 en cuatro compromisos (uno como abridor), en los que acumuló además 8.2 innings de acción.

Sin embargo, el zurdo es una leyenda en su país. Hasta la temporada 2022/23 lanzó en la Serie Nacional de Cuba, y en 14 zafras ahí, dejó marca de 98 triunfos y 50 reveses, además de efectividad de 3.24 y WHIP de 1.22. Tiene también 1418 ponches en casi 1600 entradas de labor.

La referencia más reciente de Yoennis Yera la tuvimos en la Liga Mexicana, en donde tuvo 19 aperturas en 2025, con 4.50 de efectividad, récord de 6-6 y una tasa de 7.2 ponches por cada nueve episodios. Un brazo que sin duda será interesante para el equipo que dirigirá Oswaldo Guillén.