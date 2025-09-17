Venezolano asciende en el ranking mundial de salto triple

Suscríbete a nuestros canales

El atleta criollo Leodán Torrealba ha escalado posiciones en el ranking mundial del salto triple, consolidándose entre los mejores de su categoría y reafirmando su proyección de cara a las próximas competiciones internacionales.

Aunque la clasificación a la final fue un reto mayúsculo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, Torrealba demostró la consistencia que lo ha caracterizado. En una declaración reciente, compartió su visión y agradecimiento: "Primeramente le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, que siempre ha estado apoyándome". El atleta destaca que su constancia en los entrenamientos ha sido clave para mantenerse en la cima del deporte. "Desde hace algún tiempo, era difícil que me sacaran de la clasificación a los grandes eventos. Hemos hecho un buen trabajo", afirmó.

En la prueba de salto triple masculino en Tokio 2025, el nivel de la competencia fue extraordinario. Torrealba, que había logrado una marca de 16.26 metros, no logró acceder a la final en esta ocasión. Sin embargo, su participación es un testimonio de la progresión que ha tenido en los últimos años, codeándose con los mejores del mundo. La competencia vio a atletas como el argelino Yasser Mohammed Triki (17.26m) y el jamaiquino Jordan Scott (17.19m) liderar la ronda clasificatoria, demostrando el altísimo nivel que exige la disciplina. A pesar del resultado, Torrealba ascendió ocho puestos en el ranking mundial gracias a su participación, pasando de la casilla 33 a la 25, con la mirada puesta en sus próximos compromisos, entre ellos los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho.

Otros méritos

Más allá de sus recientes logros, Torrealba incluye:

-Récord personal y nacional de 16.90 metros, establecido en 2023.

-Finalista en el Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest 2023, donde finalizó en el décimo lugar.

-Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2022 en Valledupar.

-Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Atletismo de 2021 y dos medallas de bronce en las ediciones de 2023 y 2025.

-Cinco títulos en Campeonatos Nacionales en los años 2016, 2018, 2022, 2024 y 2025.