Pronóstico exclusivo: Las fijas que muestran más potencial y la jugada larga que no puede faltar en su 5y6 de la R44

La Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) como es sabido publicó la lista de los inscritos para la cuadragésima cuarta reunión en La Rinconada. Este domingo 16 de noviembre se disputarán 13 carreras, con los clásicos Antonio José de Sucre (GI), “Ciudad de Caracas" (GI), Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión hembras) y Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión machos).

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Star of God (Usa): Yegua importada que el pasado mes de septiembre impresionó al ganar con ventaja de 18 cuerpos y tiempo respetable para los 1.200 metros. Pasa a las manos del actual líder Aray y no creemos que este lote detenga a esta gran corredora de más de 470 kilos.

Mr. Thunder: Ejemplar que se presenta a la carrera con seis actuaciones sin poder conocer victoria, l anterior lo dejo listo al punto de ser considerado el video de la semana ya que a pesar de la mala partida venia fuerte en los metros finales para ocupar el segundo lugar. Repite la monta de Quevedo y en el mismo recorrido de 1.100 metros de obtener fácil victoria.

Gran Alabama: La posición de partida favorece notablemente a este ejemplar en el recorrido de 1.200 metros. Este factor estratégico, combinado con su excelente preparación, lo convierte en un serio aspirante al triunfo.

La recomendación de los expertos es clara: mucho cuidado con su atropellada, pues este caballo tiene la capacidad de hacerse sentir con gran fuerza en los metros finales de la carrera. Carlos Radelli confía en que su presentado demuestre toda su calidad y potencial en la corta distancia.

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Sweet Sensations, participante en la cuarta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para ejemplares nacionales e importadas de 3 y más años, ganadoras de una y dos competencias. Sweet Sensations repite la monta del aprendiz Ángel Ybarra y, favorecida con un importante descargo de tres kilos, se convierte en una opción muy sólida.