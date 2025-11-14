Animador venezolano es arrestado por “extorsión y violencia psicológica”

Suscríbete a nuestros canales

El animador y actor venezolano, Anthony Texeira, fue detenido el pasado martes 11 de noviembre de 2025 en la urbanización Bello Monte, Caracas, y formalmente enviado al Internado Judicial Yare II tras una audiencia en la que se le dictó prisión preventiva.

La medida se adoptó dentro de una causa que lo vincula con supuestos delitos de extorsión y violencia psicológica.

Detención y juicio del animador

Según fuentes judiciales citadas por medios venezolanos, Texeira fue aprehendido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la noche del martes.

Al día siguiente fue presentado ante el Tribunal 3° de Control especializado en Materia de Violencia Contra la Mujer, donde se le imputaron los cargos y le dictaron la medida de privación de libertad.

De inmediato, fue trasladado al internado judicial Yare II, ubicado en el estado Miranda, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones.

¿Cuál es la acusación contra Texeira?

Las denuncias que llevaron a su captura involucran extorsión y violencia psicológica, de acuerdo con los datos de la causa.

Aunque no se han divulgado públicamente todos los detalles de la evidencia, las fuentes señalan que las denuncias provinieron de varias personas que declararon sentirse amenazadas o presionadas por el animador, lo que motivó la intervención del organismo de investigación criminal.

La causa fue admitida por el tribunal competente, mientras las instancias del Ministerio Público y el CICPC continúan recopilando pruebas, interrogando testigos y documentando posibles cargos adicionales.

Por lo pronto, el examinador de “El Avispero” permanecerá privado de libertad hasta que se fije una nueva audiencia o se determine otra medida cautelar.