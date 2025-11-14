Farándula

Animador venezolano es arrestado por “extorsión y violencia psicológica”

Tras varios días de especulaciones, se confirmó que el exanimador de Televen se encuentra recluido en Yare II

Por

Meridiano

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 06:48 pm
Animador venezolano es arrestado por “extorsión y violencia psicológica”
Anthony Texeira / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El animador y actor venezolano, Anthony Texeirafue detenido el pasado martes 11 de noviembre de 2025 en la urbanización Bello Monte, Caracas, y formalmente enviado al Internado Judicial Yare II tras una audiencia en la que se le dictó prisión preventiva. 

NOTAS RELACIONADAS

La medida se adoptó dentro de una causa que lo vincula con supuestos delitos de extorsión y violencia psicológica.

Detención y juicio del animador

Según fuentes judiciales citadas por medios venezolanos, Texeira fue aprehendido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la noche del martes. 

Al día siguiente fue presentado ante el Tribunal 3° de Control especializado en Materia de Violencia Contra la Mujer, donde se le imputaron los cargos y le dictaron la medida de privación de libertad. 

De inmediato, fue trasladado al internado judicial Yare II, ubicado en el estado Miranda, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones.

¿Cuál es la acusación contra Texeira?

Las denuncias que llevaron a su captura involucran extorsión y violencia psicológica, de acuerdo con los datos de la causa. 

Aunque no se han divulgado públicamente todos los detalles de la evidencia, las fuentes señalan que las denuncias provinieron de varias personas que declararon sentirse amenazadas o presionadas por el animador, lo que motivó la intervención del organismo de investigación criminal.

La causa fue admitida por el tribunal competente, mientras las instancias del Ministerio Público y el CICPC continúan recopilando pruebas, interrogando testigos y documentando posibles cargos adicionales.

Por lo pronto, el examinador de El Avispero” permanecerá privado de libertad hasta que se fije una nueva audiencia o se determine otra medida cautelar.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP David Ortiz
Viernes 14 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula