La venezolana Joaquina se adueña de los Latin Grammy

Kleimar Reina
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:58 pm

La joven artista está nominada en esta oportunidad en cuatro categorías

El derroche de talento venezolano continua en los Latin Grammy con la presencia de Jaoquina en el escenario.

"Quise Quererte" fue el tema que resonó en Las Vegas durante la edición 26 de los Latin Grammy. La cuatro veces nominada, conquistó a la audiencia con un performance impecable.

Con una danza artística y acompaña de un selecto grupo de baile, Joquina demostró por qué es una de las artistas más jóvenes que están conquistando la palestra musical.

Nominaciones de Joaquina en los Latin Grammy 2025

  • Álbum del Año: "Al romper la burbuja”
  • Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "Al romper la burbuja"
  • Mejor Canción pop/rock: "No llames a lo mío nuestro"
  • Mejor Canción Cantautor: "Aeropuerto"

 

 

