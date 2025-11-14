La venezolana Joaquina se adueña de los Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El derroche de talento venezolano continua en los Latin Grammy con la presencia de Jaoquina en el escenario.

"Quise Quererte" fue el tema que resonó en Las Vegas durante la edición 26 de los Latin Grammy. La cuatro veces nominada, conquistó a la audiencia con un performance impecable.

Con una danza artística y acompaña de un selecto grupo de baile, Joquina demostró por qué es una de las artistas más jóvenes que están conquistando la palestra musical.

Nominaciones de Joaquina en los Latin Grammy 2025