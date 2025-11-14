Venezolanos toman el mando de 'El Partido' un encuentro previo a los Latin Grammy 2025

Suscríbete a nuestros canales

En el emocionante marco de la celebración de los Latin Grammy 2025, Sony Music Latin-Iberia volvió a reunir música, espectáculo y deporte en su esperada cita anual 'El Partido'.

Este año, el evento encendió los reflectores en el Cashman Field de Las Vegas, ofreciendo una tarde llena de ritmo latino junto a grandes estrellas del micrófono y talento sobre el césped que acaparó los principales titulares.

Venezolanos protagonizaron 'El Partido'

Desde el pitido inicial, 'El Partido' supuso mucho más que un encuentro de fútbol entre celebridades de la música latina. La fórmula de Sony Music Latin-Iberia, que une artistas, ejecutivos y amigos de la casa en dos equipos diferenciados, volvió a funcionar con fuerza.

Por un lado, el equipo blanco capitaneado por Rauw Alejandro y por otro, el equipo negro bajo la guía de Elvis Crespo y el venezolano Beto del grupo Rawayana.

Se sumaron también figuras como el zuliano Noreh, y un elenco que abarcó de Puerto Rico a Argentina. La diversidad geográfica y generacional fue patente, lo que convirtió el césped no solo en un terreno de juego sino en un escenario de encuentro entre culturas, estilos y generaciones.

¡Partidazo en Las Vegas!

Aunque el marcador quedó en un segundo plano frente al espíritu de unión y celebración, fueron varios los instantes que destacaron. Rauw Alejandro inició el partido mostrando su estilo en cada jugada, mientras Elvis Crespo y Beto de Rawayana inyectaban energía desde el banquillo y la grada.

Hubo toques de precisión de artistas inesperados, risas espontáneas, abrazos y pequeñas improvisaciones que demostraron que, cuando la música y el fútbol se cruzan, la conexión es inmediata.

Además, la atmósfera se cargó de emoción al ver a tantos artistas que durante los días siguientes estarían en la carrera por los Latin Grammy, transformando 'El Partido' en una especie de antesala simbólica al gran evento.