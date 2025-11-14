Latin Grammy 2025: Lasso enamora a Las Vegas en su paso por la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Lasso, hizo acto de presencia en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, como uno de los invitados especiales a los Latin Grammy 2025, gala en la que cuenta con dos nominaciones.

El criollo hizo una pausa en su intensa gira mundial para asistir a la codiciada ceremonia donde además compartirá con otros colegas criollos como Elena Rose, Alleh & Yorghaki y Joaquina.

El look de ensueño de Lasso

En su llegada a la alfombra roja, el intérprete de "Te veo" deslumbró con un traje sastre en color azul cielo, complementado con lentes negros y pequeños accesorios que le dan un estilo fresco y único en esta cita tan importante.

Según expresó, el artista le pidió a su diseñador hacer alusión a un príncipe Persa. En cuanto a sus nominaciones, apuntó: "Siempre es bonito que te tomen en cuenta, siempre que me den esa oportunidad aquí estaré".

Doblete en los Latin Grammy 2025

En esta ceremonia, el cantautor pisa fuerte con dos nominaciones. Su tema "Lucifer" de su nuevo álbum "Malcriado", está nominada como Mejor Canción de Pop/Rock.

Por otro lado, su recién proyecto discográfico también compite en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock, consolidándolo como una referencia actual en el rock latino.