El Banco Digital de los Trabajadores ha reforzado sus canales en línea al ofrecer instrucciones claras para recuperar el acceso a las tarjetas bloqueadas, y es que, esta información resulta clave para quienes dependen de su tarjeta de débito para compras diarias y operaciones bancarias, por lo que la entidad ha buscado simplificar el procedimiento y hacerlo accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Según el banco, la guía paso a paso para desbloquear tu tarjeta de débito del Banco Digital de Trabajadores permite resolver el problema de manera remota, sin necesidad de acudir a una agencia. La plataforma fue optimizada para responder rápidamente y reducir los tiempos de espera al momento de realizar el trámite, esto representa una ventaja para los trabajadores que requieren soluciones inmediatas.

Para iniciar el proceso, los usuarios deben entrar a su cuenta utilizando su número de cédula y la contraseña registrada. Tras la verificación inicial, el sistema habilitará el menú principal donde se encuentran las herramientas para gestionar productos y servicios, desde allí se accede a las funciones relacionadas con la tarjeta de débito, un apartado clave para continuar con el desbloqueo.

Opciones del menú y verificación de seguridad

El usuario debe dirigirse a “Otras operaciones” y luego seleccionar “Tarjeta de débito”. Dentro de este menú se encuentra el botón de “Desbloqueo”, que abre las opciones de confirmación de identidad, el banco solicita identificar la imagen de seguridad y, posteriormente, envía una clave interactiva al correo electrónico y al teléfono celular asignado por el titular.

Una vez que recibe la clave, el cliente debe escribirla en el sistema e iniciar la secuencia de pasos que aparecen en pantalla. Estas instrucciones constituyen el último tramo del trámite, permitiendo que el titular verifique que es realmente quien está intentando desbloquear la tarjeta.

El BDT afirma que la tarjeta se reactiva inmediatamente luego de cumplir con cada paso del procedimiento. También recuerda a sus usuarios la importancia de mantener actualizados sus datos personales para recibir sin inconvenientes los códigos de verificación.