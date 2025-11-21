Banco de Venezuela: Cómo abrir tu cuenta en divisas para a comprar dólares a tasa BCV

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela permite a sus clientes abrir cuentas en divisas de manera sencilla y segura, facilitando la compra de dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta opción digital se ha vuelto esencial para quienes buscan administrar sus fondos desde casa, evitando desplazamientos y accediendo a los beneficios de la plataforma BDVenlínea personas.

Pasos para la apertura de la cuenta en divisas en el BDV

Abrir la cuenta en divisas requiere seguir un procedimiento simple dentro de BDVenlínea personas:

Ingresar con usuario único y contraseña. Navegar a Divisas > Apertura de cuenta. Completar información como tipo de cuenta y oficina tutora. Confirmar la solicitud y autenticarse. Descargar o imprimir el comprobante con el número de cuenta asignado.

Configuración y habilitación de operaciones

Una vez abierta, la cuenta puede configurarse como cuenta respaldo en Divisas > Configuraciones. Esto permite activar transacciones como pagos por punto de venta, BiopagoBDV y PagomóvilBDV, optimizando el manejo de fondos en divisas sin necesidad de acudir a sucursales físicas.

Principales ventajas de la cuenta

Entre las características más destacadas se incluyen:

Apertura sin monto mínimo.

Gestión completa desde la comodidad del hogar u oficina.

Uso de la misma tarjeta de débito de la cuenta en moneda nacional.

Ausencia de cobro de intereses, lo que facilita el control financiero.

Requisitos indispensables para acceder al servicio

Para abrir la cuenta, los usuarios deben cumplir con ciertas condiciones: