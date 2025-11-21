¡Qatar Airways busca talento en Bogotá y Caracas! Descubre las vacantes que podrían cambiar tu carrera

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida aerolínea internacional Qatar Airways inició un proceso de selección de personal para trabajar en los aeropuertos de Bogotá (El Dorado) y Caracas (Maiquetía). Esta iniciativa se realiza en el marco de la preparación de la nueva ruta que conectará Doha con estas ciudades latinoamericanas, originalmente prevista para 2025, la apertura se extendió a 2026 debido a trámites administrativos y ajustes logísticos.

La convocatoria abarca puestos operativos y de atención al cliente, y es que, la aerolínea busca profesionales con experiencia en operaciones aeroportuarias, manejo de sistemas como DCS y Amadeus, y servicio al pasajero. También se priorizan candidatos capaces de trabajar en entornos multiculturales, con flexibilidad para cumplir turnos y adaptarse a cambios constantes en la operación.

Vacantes disponibles en Caracas para trabajar con la aerolínea internacional Qatar Airways

Entre los cargos más destacados en el aeropuerto de Maiquetía se encuentran:

Agente Senior de Servicios Aeroportuarios : experiencia mínima de un año en operaciones aeroportuarias, atención al cliente y manejo de DCS; conocimiento de Amadeus es una ventaja; disponibilidad para turnos y residencia legal en Venezuela.



Gerente de Servicios Aeroportuarios : licenciatura, seis años de experiencia relevante, dominio del inglés, liderazgo y manejo de presupuestos; residencia legal requerida.



Supervisor de Turno de Servicios Aeroportuarios: cinco años de experiencia, formación en atención al cliente y manejo de sistemas Altea, World Tracer, GSM/GOM y Amadeus; dominio del inglés y residencia legal en Venezuela.

Los candidatos que desean optar a los cargos antes descritos, deben cumplir con ciertos requisitos esenciales:

Dominio del inglés oral y escrito.

Experiencia en aerolíneas internacionales o entornos multiculturales.

Conocimiento en sistemas de reservas y emisión de billetes.

Capacidad de trabajo por turnos y adaptación a cambios operativos.

Competencias en liderazgo, mentoría y trabajo en equipo.

Foto: Aerolínea internacional Qatar Airways

Cómo postularse

Los interesados deben enviar su CV en inglés y contar con permiso legal para residir y trabajar en Venezuela, ya que Qatar Airways no ofrece patrocinio de visas. La postulación se realiza mediante los canales oficiales de la aerolínea y plataformas como LinkedIn, siguiendo los lineamientos establecidos para cada cargo.