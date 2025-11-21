Estados Unidos: Cómo solicitar atención médica y defender tus derechos bajo custodia del ICE

Suscríbete a nuestros canales

La normativa del ICE garantiza que cualquier persona bajo custodia con problemas de salud graves reciba atención adecuada, y es que, los detenidos pueden exigir tratamiento especializado si su condición implica riesgo de lesiones mayores, dolor intenso o complicaciones derivadas de enfermedades crónicas.

Cuando se requiere un procedimiento médico avanzado, como cirugías, diálisis o estudios de ultrasonido, se debe completar el formulario MedPAR (Solicitud de Autorización de Pago Médico), que es enviado desde el centro de detención a la sede del ICE en Washington, D.C. Aunque la mayoría de las solicitudes se aprueban, algunas pueden ser negadas, por lo que es clave mantener un seguimiento constante con el personal médico del centro.

Seguimiento y verificación de la solicitud

Los detenidos deben:

Consultar si su solicitud MedPAR ya fue presentada.

Solicitar notificación inmediata sobre cualquier respuesta.

Obtener una copia de la decisión final, positiva o negativa.

Llevar un registro detallado permite actuar rápidamente en caso de retrasos o rechazos y asegura transparencia en la gestión del tratamiento solicitado.

Cómo apelar decisiones negativas

Si un tratamiento especial es negado, el detenido puede apelar ante el Cuerpo de Servicios de Salud del ICE (IHSC). La carta de apelación debe incluir:

Nombre completo y número de identificación de extranjero (A#).

Dirección del centro de detención.

Fecha de negación y descripción del tratamiento solicitado.

Justificación clara sobre la necesidad del servicio.

La carta se envía a: ICE Health Service Corps, Atención: Apelaciones – Nivel II, 500 12th St., SW, 2.º piso, Washington, D.C. 20536.

Es recomendable que los detenidos anoten cada consulta médica, incluyendo fecha, motivo y nombre del personal que atendió la solicitud. Por ley, tienen derecho a obtener una copia completa de su expediente médico, que contiene diagnósticos, medicación, resultados de pruebas y citas programadas. Este registro es fundamental para garantizar atención adecuada y respaldar cualquier apelación.