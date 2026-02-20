¡De la banda al corazón! Michael Kayode sorprende con un particular "Gender Reveal"

Suscríbete a nuestros canales

El lateral del Brentford, Michael Kayode, ha demostrado que su precisión no solo está en los centros al área, sino también en los momentos que marcan la vida. En una original celebración que se ha vuelto viral, el defensor decidió revelar el género de su futuro bebé con un toque puramente futbolístico.

A diferencia de otros futbolistas que optan por patear un balón para liberar polvo de colores, Kayode decidió ser fiel a su esencia en el campo. Bajo la premisa de "¿Pegarle al arco? No, mejor de lateral", el jugador organizó una dinámica donde su posición habitual fue la protagonista de la gran noticia.

"Fue un momento único. Quería que tuviera mi esencia, la de alguien que recorre la banda cada fin de semana", comentó el jugador entre risas tras el evento.

El evento, que reunió a familiares y compañeros cercanos, destacó por la sencillez y la emoción:

El estilo: En lugar de un potente disparo al arco, la dinámica se centró en un gesto técnico propio de un defensor lateral.

El resultado: Un estallido de color rosado confirmó la llegada de una nueva integrante a la familia de las "Abejas" (Brentford).

La reacción: Las redes sociales no tardaron en explotar con felicitaciones para el joven defensor, destacando su creatividad y carisma fuera de las canchas.

El defensor atraviesa un gran momento profesional y personal, consolidándose como una de las piezas interesantes en el esquema del Brentford y ahora, preparándose para el rol más importante de su vida: ser padre.