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Hija de Jackie's Warrior recauda $2.3 millones durante el segundo día ventas en la Ocala Breeders' Sales

Récord de precio para la jornada final del presente día

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 04:37 pm
Hija de Jackie's Warrior recauda $2.3 millones durante el segundo día ventas en la Ocala Breeders' Sales
Ocala Breeders' Sales
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Ya adelantada la segunda sesión de la subasta de primavera de Ocala Breeders' Sales para juveniles en entrenamientos del miércoles, una potra de dos años, hija del semental Jackie's Warrior, alcanzó una puja final de 2,3 millones de dólares.

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Récord para el segundo día de subastas

La hija de Jackie's Warrior fue adquirida por parte de Dermot Farrington, quien pujaba en nombre de la Sra. Fitriani Hay. Marcada con el Hip 570, la potranca, que realizó un entrenamiento de 9 3/5 segundos la semana pasada, es hija de la ganadora de grado 2, Brazen Persuasion (por Indian Charlie).

Consignada por Hartley/DeRenzo Thoroughbreds, la potranca estuvo entre las seis que trabajaron un furlong en el tiempo más rápido de :09 3/5. Su brillante actuación está respaldada por un pedigrí sólido. 

Jackie's Warrior es un semental novato, ganador de cinco carreras de Grado 1 y campeón velocista macho del Eclipse 2021. Su servicio como semental en Spendthrift Farm cuesta $25,000.

 

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