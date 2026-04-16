La mala racha persigue de nuevo a los Mets de Nueva York

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Una mala racha, errores mentales, lesiones a granel incluida la de la superestrella Juan Soto han hundido a los Mets de Nueva York en las primeras tres semanas de la temporada y si esta pesadilla continúa el panorama para esta campaña no luce halagador, aunque hasta ahora la temporada es bastante joven.

El comentario que más se escucha entre los aficionados del equipo neoyorquino está centrado en que las cosas comenzaron a salir mal y es necesario un impulso que los saque del marasmo en el que se encuentran.

El mismo problema lo tienen sus vecinos los Yankees, equipo que también atraviesa un pasaje difícil tras acumular hasta cinco derrotas consecutivas que se frenaron el lunes anterior cuando milagrosamente alcanzaron la ansiada victoria gracias a un lanzamiento descontrolado del pitcher relevista Jordan Romano.

La temporada es larga para los Mets

Por supuesto, en una temporada tan extensa con 162 juegos el bajón que han experimentado los Metropolitanos ya comienza a sentirse fuerte, pero todos los equipos casi siempre experimentan un declive en las victorias a lo largo de las campañas. Por los momentos para los Mets no hay un colapso total, pero lo visto en 2025 podría repetirse.

Los medios informativos señalan en las redes sociales que la caída de los Mets al inicio de la temporada 2026 se debe a una combinación crítica de lesiones de figuras estelares, un pitcheo abridor inconsistente y errores defensivos costosos.

Factores Clave de la Crisis.

Soto le dice adiós temporalmente a los Mets

La ofensiva sufrió un golpe demoledor con la lesión de Juan Soto por molestias en la pantorrilla derecha, un golpe letal pues el dominicano es el líder de la ofensiva. Además, el abridor Clay Holmes debió abandonar su última apertura por problemas en el tendón de la corva.

Para colmo, los abridores clave como Kodai Senga y David Peterson han mostrado una inconsistencia alarmante. Francisco Lindor ha cometido pifias defensivas garrafales y solo batea para .167 en sus primeros 60 turnos.

En medio de la pobre ofensiva el equipo ha contado con el excelente ofensiva del receptor venezolano Francisco Álvarez, pero eso no basta, faltan que otros se incorporen.