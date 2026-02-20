Chilavert atacó fuertemente a David Faitelson por críticas en su contra

Suscríbete a nuestros canales

El histórico guardameta paraguayo, José Luis Chilavert, sigue en el centro de los debates, después de sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido entre Vinicius y Gianluca Prestianni, en las que atacó fuertemente al jugador brasilero, que durante el Benfica-Madrid acusó al argentino de comentarios racistas.

Ahora, tras esas declaraciones que dieron la vuelta al mundo, volvió a la carga. Esta vez, sobre el reconocido periodista mexicano, David Faitelson, quien antes le había dejado unas criticas de forma irónica.

Para entender el reciente cruce hay que irse a las redes sociales, específicamente en X (antes Twitter), por donde Faitelson escribió: "Menotti dijo alguna vez que Chilavert representa al ser humano de hace 40 mil años… No se equivocaba…".

La respuesta no se hizo esperar demasiado y el paraguayo fue a la carga, con una respuesta cargada de pocos amigos: "David en mi País el pepino se come como ensalada y no como lo comes tú, por atrás.Tú no has ganado nada solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado. Saludos".

Chilavert apuntó contra Vinicius y ABC

El mexicano no fue el único en señalar al histórico portero, porque distintos medios se hicieron eco de sus primeras palabras. Uno de ellos fue el periódico ABC de España y Chilavert también tuvo para ellos, tras catalogar las palabras del exjugador como “desbarro impresentable”.

“El desbarro es de ustedes. El pepino se come como ensalada en mi país, y no como lo comen ustedes. Saludos a todos los wokes. Están tomados por los musulmanes y negros del África. Despierta España, fuerza Vox, la solución”, respondió 'Chila'.

Hay que recordar que el origen de todo este fuego cruzado está en las expresiones que uso el paraguayo después del hecho Vinicius-Prestianni. Inmediatamente se solidarizó con el argentino: “Vinícius es el primero que va e insulta. Uno mira la cámara y le repite ‘cagón, cagón’. Otra cosa: el que se solidariza con Vinícius es Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, y vive con un travesti. No es normal”.

Finalmente, todos estos hechos hacen que el duelo de vuelta de esa serie en playoffs de Champions League tenga mayores focos, sobre todo con Vinicius y Prestianni como principales protagonistas. Además, eso sí, de lo que pueda decir Chilavert posterior al compromiso.