Barcelona recibe buenas noticias y encuentra 'refuerzo' para el cierre de temporada

Después de dos derrotas consecutivas, el FC Barcelona empieza a recibir buenas noticias para encarar el tramo final de la campaña 2025-26. Justamente, porque a sus entrenamientos regresó uno de los nombres más esperados en los últimos meses: Gavi.

El mediocampista volvió a las prácticas con el pleno de la primera plantilla culé, tras varios meses alejado de la acción oficial después de ser operado por una rotura en el menisco interno de su rodilla derecha.

El volante español solo ha participado en una parte de la sesión con el grupo, porque desde el cuerpo técnico no quieren apresurarse en el proceso y mantienen la calma con su recuperación, aunque se reconoce que está cada vez más cerca de volver a jugar.

¿Cuándo regresa Gavi a la acción oficial con Barcelona?

Los médicos y el alto mando a cargo de Flick, no quieren fijar una fecha concreta, mientras plazos siguen completándose exitosamente. La intención es no forzar su regreso, menos con todo el tiempo que ha estado lejos de los terrenos de juego.

Hay que recordar que pasó por el quirófano el pasado 23 de septiembre de 2025, una vez que sintió molestias en la rodilla operada la campaña pasada.

Por ejemplo, ya Hansi había advertido que con el jugador hay que mantener la tranquilidad: “Lo veo prácticamente todos los días. Entrena y mejora mucho. Lo más importante para él es mantener la calma y avanzar paso a paso. No hay que apresurarse. Tiene una carrera larga por delante y no hay necesidad de correr. Si regresa en febrero estaremos contentos, pero para mí lo más importante es que vuelva en buenas condiciones".

Lo que sí es cierto es que Gavi volverá a estar a disposición en una parte de la temporada en la que Barcelona más necesita efectivos disponibles, mientras aún disputa en tres competiciones: LaLiga, Copa del Rey y Champions League.