Luis Enrique fue consultado por el incidente de Prestianni y Vinicius: "No es importante"

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los temas de moda por estos días es el careo que protagonizó Vinicius con el futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, en el marco de la ida en los playoffs de la Champions League. El tema ha escalado tanto que hasta figuras como Luis Enrique fueron consultadas por lo sucedido.

Para entrar en contexto hay que rememorar los hechos entre ambos futbolistas, mientras se insultaban en el circulo central. Justamente, al técnico asturiano le dejaron caer ese debate, en el que se acusó a Prestianni de haber proferido posteriormente un comentario racista al futbolista del Real Madrid, cosa que el argentino negó luego.

Ahora bien, fiel a su estilo, Luis Enrique dejó una peculiar respuesta tras la pregunta, que ya está dando la vuelta al mundo. Primero, el estratega respiró profundamente -como señal de hastío- para luego expresar: "lo que puedo decir sobre este asunto, no es importante".

Luis Enrique se concentró en su próximo reto

Contrario a dejar unas declaraciones más profundas sobre el gran tema que sigue colmando algunos de los telediarios deportivos, el español prefirió darle toda su atención a la siguiente misión que tiene con su PSG.

De hecho, el contexto de sus palabras se dio en plena rueda de prensa con los medios de comunicación convocados a hacer consultas en la antesala del encuentro de la jornada 23, que medirá a los parisinos con el Metz en el Parque de los Príncipes.

“Lo más importante es ganar el partido. No recuerdo ningún partido ante el último de la liga sin problemas. Estos partidos son difíciles. Hay que cambiar la mentalidad y ganar los tres puntos”, dijo sobre el partido.

Con todo esto sobre la mesa, hay que apuntar que Luis Enrique no fue el único en ser preguntado el caso Vinicius-Prestianni, porque técnicos como Pep Guardiola y Vincent Kompany también fueron interrogados sobre el hecho.