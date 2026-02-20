Kompany alza la voz: "Es un error de liderazgo desacreditar a una víctima de racismo"

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol se encuentra nuevamente bajo la sombra del racismo tras los incidentes sufridos por Vinícius Jr. en un encuentro reciente. Sin embargo, la polémica ha escalado fuera del terreno de juego debido a las declaraciones de José Mourinho, quien ha sido duramente criticado por el técnico Vincent Kompany por cuestionar el carácter del jugador brasileño en un momento de vulnerabilidad.

La autenticidad del dolor en el campo

Vincent Kompany, analizando los hechos, destacó la reacción emocional de Vinícius como algo imposible de fingir. "Cuando ves la acción, su reacción es puramente emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargar con toda esa miseria sobre sus hombros", explicó el entrenador.

Kompany también resaltó el papel de Kylian Mbappé, quien abandonó su habitual diplomacia para ser tajante sobre lo que escuchó y vio en el estadio, donde se registraron gestos racistas (simulando movimientos de mono) por parte de los aficionados.

La crítica a José Mourinho: "¿Dónde queda el liderazgo?"

El punto más crítico del análisis de Kompany fue la respuesta de José Mourinho tras el partido. Según el belga, Mourinho utilizó las celebraciones de Vinícius para atacar su carácter y desacreditar la gravedad del incidente racista.

Un error de liderazgo: Kompany calificó la actitud de Mourinho como un "error enorme" que no debería ser aceptado en el fútbol profesional.

La hipocresía de las celebraciones: El técnico recordó momentos icónicos de la carrera de Mourinho para evidenciar una doble moral: Su famoso deslizamiento de rodillas en Old Trafford. Su celebración ante la afición del Barcelona tras la semifinal con el Inter de Milán. Sus enfrentamientos con los árbitros tras la final entre la Roma y el Sevilla.



Un mensaje de unidad contra el racismo

Kompany cerró su intervención con una reflexión contundente: "Si alguien fuera racista con Mourinho en esos momentos de celebración o conflicto, esperaría que todos dijéramos 'paren'. No importa cómo sea su celebración, el racismo es inaceptable".