Entrenador Deibis Guevara por la primera victoria del año este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador de purasangres de carrera, Deibis Guevara presentará en la jornada de carreras del domingo 22 de febrero a dos ejemplares como parte de la nueva generación de entrenadores que ha comenzado a hacer vida en el óvalo de Coche desde la temporada 2025.

La Rinconada: Catira Mercedes en la distancia que más le conviene

El equipo de Meridiano.net conversó con el entrenador en las instalaciones del Hipódromo Internacional La Rinconada para conocer la actualidad de sus dos ejemplares que tiene inscritos para participar en la reunión número nueve de la temporada 2026 donde espera conseguir su primera victoria de la temporada.

Su primera presentada correrá en la segunda prueba del programa, y será conducida por el jockey Maikor Ibarra, con el cual repite la monta luego de haber llegado tercera en su última presentación y esto fue lo que nos dijo. “En su anterior compromiso lució con velocidad contra una yegua bastante superior como fue Mora Linda en esa oportunidad, para esta ocasión espero una mejor actuación”.

Luego en el juego del 5y6 nacional a la altura de la segunda válida será el turno de la yegua importada Catira Mercedes bajo la monta del jockey Jaime Lugo Jr. de la cual manifestó lo siguiente.

“Ella se acercó bastante a la victoria en su último compromiso, esperamos esta distancia de 1.400 metros, que pensamos que va a mejor para modulo evolutivo y ella va a estar decidiendo con toda seguridad”.